опишите , как вы распознавали кислород........... В опыте: получение, собирание и распознование кислорода
Химия
опишите , как вы распознавали кислород........... В опыте: получение, собирание и распознование кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подносишь тлеющую лучинку, она должна загореться ярким пламенем.. Это самый простой способ))
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