помогите написать сочинение о подвиге в мировое время

Гость: Гость:

Подвиг может совершить не каждый.Смотя что вкладывать в это слова,какой смысл.Подвиг-это поступок.Люди им воссотргаются.Но всегда ли?Нет.И это ужасно.Не стоит путать подвиг и хорошее дел.Перевести бабушку через дорогу-это хорошее дело,но совсем не подвиг.Чаще конечно бывают подвиги на войне.Но и в мирное время есть настоящие герои.Например,пожарные.