помогите написать сочинение о подвиге в мировое время
Литература
помогите написать сочинение о подвиге в мировое время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвиг может совершить не каждый.Смотя что вкладывать в это слова,какой смысл.Подвиг-это поступок.Люди им воссотргаются.Но всегда ли?Нет.И это ужасно.Не стоит путать подвиг и хорошее дел.Перевести бабушку через дорогу-это хорошее дело,но совсем не подвиг.Чаще конечно бывают подвиги на войне.Но и в мирное время есть настоящие герои.Например,пожарные.
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