докажи что значение выражения 2y(в кубе) + 2(3-y)*(y(в кводрате)+3н+9) не зависит от значения переменной!

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расскрываем скобки 2у^3+(6-2y)*(y^2+3y+9) 2y^3+6y^2+18y+63-2y^3-6y^2-18y выделенное "жирным" шрифтом пропадает т к противоположные знаки и остается только 63 => уравнение не зависит от переменной (т к она сокращается)