докажи что значение выражения 2y(в кубе) + 2(3-y)*(y(в кводрате)+3н+9) не зависит от значения переменной!
Алгебра
докажи что значение выражения 2y(в кубе) + 2(3-y)*(y(в кводрате)+3н+9) не зависит от значения переменной!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расскрываем скобки 2у^3+(6-2y)*(y^2+3y+9) 2y^3+6y^2+18y+63-2y^3-6y^2-18y выделенное "жирным" шрифтом пропадает т к противоположные знаки и остается только 63 => уравнение не зависит от переменной (т к она сокращается)
Гость:
2у3+2(3-у)(у2+3н+9)=2у3+2(3у2+9у+27-у3-3у2-9у)=2у3+6у2+18у+54-2у3-6у2-18у=54
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