Автобус, скорость которого 54км/ч, прошёл путь между двумя пунктами за 8 часов. За какое время проедет этот путь автомобиль, если его скорость72 км/ч?

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Расстояние s выражается как скорость автобуса, помноженная на время, что он был в пути. s=v*t=54*8=432км Время автомобиля получишь, если полученный путь поделишь на скорость авто: T=432/72=6ч Ответ: 6 часов