Определите вероятность того, что при бросании игрального кубика выпало чётное число очков

Алгебра
Определите вероятность того, что при бросании игрального кубика выпало чётное число очков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4,6 может выпасть чётное число. Значит всего 3 варианта к шести 3/6=1/2=0,5 
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