дiалог з подругою розмова пiд час прогулянки вихiдним днем.4 клас

Гость: Гость:

-Привіт,Юле! -О привіт катре! -Чим плануєш займатися завтра? -Я завтра піду с татом до кінотеатру,а ти? -А я не знаю батьки будуть на роботі мабуть буду сидіти сама вдома. -Так давай підеш з нами? -А можна? -Звичайно і мені веселіше буде! -Юле яка ти гарна подруга! -Ти теж дуже гарна подруга!!!!Отже завтра об одинадцятій годині зустрічаємося тут. -Добре.Бувай! -Бувай!