морфологический разбор сочных
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морфологический разбор сочных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сочных- прилаг.(каких?) 2.Н.ф.-сочный(качеств,полн,Р.п,мн.ч.) 3.(Каких?)сочных.Определение.
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