На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый. Какова масса одного ящика,если масса всего груза 2,4т? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Математика
На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый. Какова масса одного ящика,если масса всего груза 2,4т? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты же сама написала: 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый.
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