На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый. Какова масса одного ящика,если масса всего груза 2,4т? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

Математика

На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый. Какова масса одного ящика,если масса всего груза 2,4т? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость