На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый. Какова масса одного ящика,если масса всего груза 2,4т? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

Математика
На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый. Какова масса одного ящика,если масса всего груза 2,4т? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 ты же сама написала: 8 одинаковых ящиков по 0,28 т. каждый. 
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