Помогите пожалуйста срочно надо N12

Алгебра
Помогите пожалуйста срочно надо N12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тя че мозги дырявые нельзя же так глупить
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