"На что мне совесть? Я-небогатый." Горький "На дне"

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На что нам совесть?Вот вопрос! Что бы не мучила,наверно, Я-не богатый...Вот ответ! И к сожалению,не верный! Проблемы нравственности занимают значительное место в творчестве Максима Горького.В пьесе "На дне" автор затрагивает проблемы общества,небогатого и самого социально незащищённого.Не верхних слоёв,а нищих и малоимущих.Когда уже больше нечего терять-не нравственно,не материально.Это проблемы людей,оказавшихся на самом "дне жизни",когда все социальные грани стёрты "Здесь господ нету… все слиняло, один голый человек остался". Персонажи пьесы-это искалеченные нечеловеческим условиями проживания обитатели ночлежки,потерявшие человеческий облик и опустившиеся морально.Им чужды обычные чувства,мысли,поступки.Они не живут,а существуют. Но у каждого человека есть душа,должна быть-иначе быть не может!Горький показывает как глубоко они пали,через образ Василисы.Прося Пепла убить своего мужа,она не стремится избавиться от деспотичного супруга,её главная цель-это деньги хозяина ночлежки Костылёва."..... души в тебе нет, баба… В женщине – душа должна быть!" Чувство ревности, привело к нанесению увечий родной сестре Василисы-Наталье,в которую влюблён Пепел.И даже высокое чувство любви имеет разрушительную силу в этом страшном "общежитии". Мечты,дающие надежду,но в этом аду и они вызывают лишь непонимание и насмешки .Настя держится за жизнь через мечты,о большом и светлом чувстве,но все кругом растаптывают её веру в любовь.Сам хозяин ночлежки Костылёв-это полное воплощение алчности,трусости,безнравственности.Ради денег он готов на всё,на любое преступление. Одним из главных вопросов,поднятым автором, является спор о совести.Нужна она или нет?Позиция Бубнова,спившегося и опустившегося бывшего актёра:"На что мне совесть? Я – небогатый!"Это заставляется задуматься,а действительно ли нужна совесть и честь на дне общества!Наличие совести,по мнению обитателей "дна",совсем невыгодно,а скорее обременительно.Но с отсутствием совести,человек окончательно теряет моральный облик и надежду ,на изменение жизни в лучшую сторону.Это обрекает людей на жалкое существование . "Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!" Поэтому,человек не может жить без чести и совести,и человечество перестало бы существовать,не будь веры,надежды,любви.