ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБЪЯСНИТЬ ДИАГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ )отдам все баллы

География
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все легко то что на синем фоне это осадки ,с боку идет температура с помощью ее находится в каком месяце какая была температура.буквы внизу диаграммы ЯММИСН это месяца то есть январь,март,май,сентябрь,ноябарь.
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