У молекулі ДНК з відносно молекулярною масою 69 000 містяться аденілові нуклеотиди ??агальною масою 8625.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду ,якщо молекулярна маса одного нуклеотиду 345. допоможіть будь -ласка!!

Биология

У молекулі ДНК з відносно молекулярною масою 69 000 містяться аденілові нуклеотиди ??агальною масою 8625.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду ,якщо молекулярна маса одного нуклеотиду 345. допоможіть будь -ласка!!

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