У молекулі ДНК з відносно молекулярною масою 69 000 містяться аденілові нуклеотиди ??агальною масою 8625.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду ,якщо молекулярна маса одного нуклеотиду 345. допоможіть будь -ласка!!
Биология
У молекулі ДНК з відносно молекулярною масою 69 000 містяться аденілові нуклеотиди ??агальною масою 8625.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду ,якщо молекулярна маса одного нуклеотиду 345. допоможіть будь -ласка!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
69000:345 =200 ( загальна кількість нуклеотидів) 8625:345 = 25 (кі-сть аделінових нуклеотидів, оскільки А-Т, то тимідилові нуклеотиди також 25 Гуанінові і цитидилові нуклеотиди 200-50=150 оскільки Г-Ц то кожному виду по =75 Відповідь: А-25, Т-25, Г-75, Ц-75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
СРОЧНО в правильной треугольной пирамиде периметр основания равен 18 корней из 3 с?? и высотой 4 см,найти полную поверхность (площадь полную ) пира...