СРОЧНО в правильной треугольной пирамиде периметр основания равен 18 корней из 3 с?? и высотой 4 см,найти полную поверхность (площадь полную ) пирамиды

Геометрия

СРОЧНО в правильной треугольной пирамиде периметр основания равен 18 корней из 3 с?? и высотой 4 см,найти полную поверхность (площадь полную ) пирамиды

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