Привести по пять примеров из каждого пункта орфограмм т.е. 1. Орфограммы в корне 1) безударные гласные а) проверяемые(привести по пять примеров) б) непроверяемые (привести по пять примеров) 2) чередующиеся гласные (на весь с...
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Привести по пять примеров из каждого пункта орфограмм т.е. 1. Орфограммы в корне 1) безударные гласные а) проверяемые(привести по пять примеров) б) непроверяемые (привести по пять примеров) 2) чередующиеся гласные (на весь список чередующихся корней по пять примеров) 3) согласные в корне(5 примеры) 2. Орфограммы в приставках з-,с-(5 примеры) пре-,при-( 5 примеры) 3. в суффиксах -ек-,-ик- (5 примеров) -н-,-нн- (5 прим-ов) -ан-/-ян-/-ин- (5 прим-ов) -онн-/-енн- (5 прим-ов) и эти все по 5 примеров: -ова-(-ева-),-ыва-(-ива-) -ую-,-ываю-(-иваю-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.морское,побережье,молодой,загрязнённый,зазвонит.(проверяемые). 1.молоко,вокруг ,василёк,мешок,килограмм.(не проверяемые). 2.прибежать,припрыгать,присмотреться,приблизится,придать.(орфограммы в приставках).
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