Привести по пять примеров из каждого пункта орфограмм т.е. 1. Орфограммы в корне 1) безударные гласные а) проверяемые(привести по пять примеров) б) непроверяемые (привести по пять примеров) 2) чередующиеся гласные (на весь с...

Русский язык
Привести по пять примеров из каждого пункта орфограмм т.е. 1. Орфограммы в корне 1) безударные гласные а) проверяемые(привести по пять примеров) б) непроверяемые (привести по пять примеров) 2) чередующиеся гласные (на весь список чередующихся корней по пять примеров) 3) согласные в корне(5 примеры) 2. Орфограммы в приставках з-,с-(5 примеры) пре-,при-( 5 примеры) 3. в суффиксах -ек-,-ик- (5 примеров) -н-,-нн- (5 прим-ов) -ан-/-ян-/-ин- (5 прим-ов) -онн-/-енн- (5 прим-ов) и эти все по 5 примеров: -ова-(-ева-),-ыва-(-ива-) -ую-,-ываю-(-иваю-)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.морское,побережье,молодой,загрязнённый,зазвонит.(проверяемые). 1.молоко,вокруг ,василёк,мешок,килограмм.(не проверяемые). 2.прибежать,припрыгать,присмотреться,приблизится,придать.(орфограммы в приставках).
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