Состав соли по химие
Химия
Состав соли по химие
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Гость:
Атомы металлов и кислотные остатки входят в состав солей
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