Срочноооо помогите объяснить диаграммы по географии (((
География
Срочноооо помогите объяснить диаграммы по географии (((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это изменение температуры в разных месяцах
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