Помоги пожалуйста! Выпишите из текста слова с полногласными и неполногласными с??четаниями,подберите к ним однокоренные слова с другим типом сочетания. Снег шел всю ночь и запорошил берега,леса и поля вокруг маленькой деревн...

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Помоги пожалуйста! Выпишите из текста слова с полногласными и неполногласными с??четаниями,подберите к ним однокоренные слова с другим типом сочетания. Снег шел всю ночь и запорошил берега,леса и поля вокруг маленькой деревни,затерявшейся где-то в середине мещерских лесов.Мы возвращались обратно в город.С левой стороны беспрерывно мелькали леса,скованные холодом,Морозный воздух зарумянил щеки Всеволода-моего младшего брата.Средний брат-глава нашей небольшой семьи-наоборот,побледнел. Это придало ему нездоровый вид. Его тонкое пальто плохо сохраняло тепло, а новое мы пока купить не могли-дорого.

Автор: Гость