Число 10 запишите в виде суммы двух положительных чисел, чтобы сумма их квадратов была наименьшей
Алгебра
Число 10 запишите в виде суммы двух положительных чисел, чтобы сумма их квадратов была наименьшей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшая сумма квадратов получится, если взять максимально меньшие относительно друг друга числа, а именно - 5 и 5, где 25 + 25 = 50, что меньше любого другого варианта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Exercise 133. Turn the following into the Passive Voice ■ without leaving out the subject of the action. Model: Popov invented the radios The r...
Химия
Русский язык
Помоги пожалуйста! Выпишите из текста слова с полногласными и неполногласными с??четаниями,подберите к ним однокоренные слова с другим типом соче...