Число 10 запишите в виде суммы двух положительных чисел, чтобы сумма их квадратов была наименьшей

Алгебра
Число 10 запишите в виде суммы двух положительных чисел, чтобы сумма их квадратов была наименьшей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшая сумма квадратов получится, если взять максимально меньшие относительно друг друга числа, а именно - 5 и 5, где 25 + 25 = 50, что меньше любого другого варианта.
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