Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Назовите возможные пунктуа??ионные варианты. Укажите особенности интонации каждого варианта по отдельности 1) Брат купил другие акварельные краски 2) Пришлось учиться работат...
Русский язык
Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Назовите возможные пунктуа??ионные варианты. Укажите особенности интонации каждого варианта по отдельности 1) Брат купил другие акварельные краски 2) Пришлось учиться работать на заводе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брат, купил другие акварельные краски. Пришлось учится работать, на заводе. Другие акварельные краски купил брат. Купил брат, другие акварельные краски. На заводе учится работать пришлось. На заводе пришлось учится работать.
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