Обьем свечи 11 см в кубе . свеча весит 10 г . какова плотность парофина?

Математика
Обьем свечи 11 см в кубе . свеча весит 10 г . какова плотность парофина?
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Гость:
Ρ =  г\см³
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