NaAlO2-gt;Al(OH)3-gt;AlOHCl2-gt;AlCl3
Химия
NaAlO2-gt;Al(OH)3-gt;AlOHCl2-gt;AlCl3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaAlO2 + H2O + HCl = NaCl + Al(OH)3 Al(OH)3 + 2НCl= AlOHCl2 + 2H2O AlOHCl2 + HCl = AlCl3 + H2O
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