Придумайте Словниковий диктант на тему "прикладка помогите плис
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Придумайте Словниковий диктант на тему "прикладка помогите плис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака Пірат, гора Еверест, Гетьман Хмельницький, вовчик-братик, жук-короїд, кіт Мурзик, річка Дніпро..
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