Помогите мне, пожалуйста! Срочно!!! Упростите выражение: 3/x-3 - x-15/x²-9 - 2/x=

Математика
Помогите мне, пожалуйста! Срочно!!! Упростите выражение: 3/x-3 - x-15/x²-9 - 2/x=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/х-3 - х-15/(х+3)(х-3) - 2/х (3х(х+3)-х(х-15)-2(х^2-9))/х(х^2-9) (3х^2+9х-х^2-15х-2х^2+18)/х(х-3)(х+3) (-6х+18)/х(х-3)(х+3) (-6(х-3))/х (х-3)(х+3) -6/х(х+3)
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