На доске написано число 49. За один ход можно либо удваивать число, либо стирать его последнюю цифру. можно ли за несколько ходов получить число 50. и как.
Алгебра
На доске написано число 49. За один ход можно либо удваивать число, либо стирать его последнюю цифру. можно ли за несколько ходов получить число 50. и как.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2*2*2*2*2*2*2*2*2=2560 256 25 25*2=50
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