На доске написано число 49. За один ход можно либо удваивать число, либо стирать его последнюю цифру. можно ли за несколько ходов получить число 50. и как.

Алгебра
На доске написано число 49. За один ход можно либо удваивать число, либо стирать его последнюю цифру. можно ли за несколько ходов получить число 50. и как.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2*2*2*2*2*2*2*2*2=2560 256 25 25*2=50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нужно сделать морфологический разбор слова ЗОЛОТУЮ рыбку
Ответить
Алгебра
В каких координатных четвертях расположен график функции а)3хвквадрате-5 б)у=(х+2)в ??вадрате в ) у=(х-2)в квадрате +3
Ответить
Русский язык
Плиз помогите с заданьем номер 99
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА! Ұста үш күнде 184 бөлшек даярлады. Ол бірінші кү??і екінші күнге қарағанда 2 есе артық, ал үшінші күнге қарағанд...
Ответить
Биология
Какая форма тела у ресничных червей?
Ответить