На доске написано число 49. За один ход можно либо удваивать число, либо стирать его последнюю цифру. можно ли за несколько ходов получить число 50. и как.

Алгебра

На доске написано число 49. За один ход можно либо удваивать число, либо стирать его последнюю цифру. можно ли за несколько ходов получить число 50. и как.

Автор: Гость