На двух противоположных точках окружности написаны единицы. За одну операцию Ван?? пишет на каждой дуге окружности соединяющей два соседних числа сумму этих двух чисел (первой операцией на двух частях окружности Ваня пишет двой...

Математика
На двух противоположных точках окружности написаны единицы. За одну операцию Ван?? пишет на каждой дуге окружности соединяющей два соседних числа сумму этих двух чисел (первой операцией на двух частях окружности Ваня пишет двойки, второй операцией на четырех частях – тройки, и т.д.). Через сколько таких операций сумма всех чисел на окружности впервые станет больше тысячи?
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Автор: Гость
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Гость:
Первое 1+1=2 второе 2+2+1+1=6 и так далее 6*3и так все числа получаем 7 раз
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