Сиропчик для пiдгодовування птахiв взимку назбирав 27 мiшечкiв гарбузового насiння, кавунових зерняток - на 4 мiшечки бiльше, а соняшникового насiння - на 3 мiшечки менше, нiж мiшечкiв з кавуновими зернятками. Постав питання до...

Математика
Сиропчик для пiдгодовування птахiв взимку назбирав 27 мiшечкiв гарбузового насiння, кавунових зерняток - на 4 мiшечки бiльше, а соняшникового насiння - на 3 мiшечки менше, нiж мiшечкiв з кавуновими зернятками. Постав питання до задачi так, щоб вона розв"язувалась на три дii. Розв"яжи задачу,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скільки усього мішечків назбирав Сиропчик? 1)27+4=31(кавунових) 2)31-3=28(соняш) 3)31+28+27=86(мішечків усього)
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