Сиропчик для пiдгодовування птахiв взимку назбирав 27 мiшечкiв гарбузового насiння, кавунових зерняток - на 4 мiшечки бiльше, а соняшникового насiння - на 3 мiшечки менше, нiж мiшечкiв з кавуновими зернятками. Постав питання до...
Математика
Сиропчик для пiдгодовування птахiв взимку назбирав 27 мiшечкiв гарбузового насiння, кавунових зерняток - на 4 мiшечки бiльше, а соняшникового насiння - на 3 мiшечки менше, нiж мiшечкiв з кавуновими зернятками. Постав питання до задачi так, щоб вона розв"язувалась на три дii. Розв"яжи задачу,
Ответ(ы):
Гость:
Скільки усього мішечків назбирав Сиропчик? 1)27+4=31(кавунових) 2)31-3=28(соняш) 3)31+28+27=86(мішечків усього)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Геометрия
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ!!!!!!!!! В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите cos угла между прямыми АE И BE1, ГДЕ E и E1 - середины ребер BC и B1C1 ...