Сиропчик для пiдгодовування птахiв взимку назбирав 27 мiшечкiв гарбузового насiння, кавунових зерняток - на 4 мiшечки бiльше, а соняшникового насiння - на 3 мiшечки менше, нiж мiшечкiв з кавуновими зернятками. Постав питання до...

Математика

Сиропчик для пiдгодовування птахiв взимку назбирав 27 мiшечкiв гарбузового насiння, кавунових зерняток - на 4 мiшечки бiльше, а соняшникового насiння - на 3 мiшечки менше, нiж мiшечкiв з кавуновими зернятками. Постав питання до задачi так, щоб вона розв"язувалась на три дii. Розв"яжи задачу,

Автор: Гость