РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ!!!!!!!!! В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите cos угла между прямыми АE И BE1, ГДЕ E и E1 - середины ребер BC и B1C1 соответственно. (С рисунком, если можно)

Геометрия
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПО ГЕОМЕТРИИ!!!!!!!!! В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите cos угла между прямыми АE И BE1, ГДЕ E и E1 - середины ребер BC и B1C1 соответственно. (С рисунком, если можно)
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