Что древние китайцы изготавливали из шёлка? 2 предмета на английском даю 20 баллов
Английский язык
Что древние китайцы изготавливали из шёлка? 2 предмета на английском даю 20 баллов
Ответ(ы):
Гость:
At the door of China silk produced musical instruments, fishing nets, and even paper.
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