Осуществите следующие превращения: Магний-алюминий-хлорид алюминия-гидроксид а??юминия-метаалюминат натрия для реакции 1 составьте схему электронного баланса для реакции 3 укажите тип химической реакции
Химия
Осуществите следующие превращения: Магний-алюминий-хлорид алюминия-гидроксид а??юминия-метаалюминат натрия для реакции 1 составьте схему электронного баланса для реакции 3 укажите тип химической реакции
Ответ(ы):
Гость:
3Mg + 2AlCl₃ = 3MgCl₂ + 2Al Mg⁰ -2e => Mg⁺² окисление восстановитель Al⁺³ + 3e => Al⁰ восстановление окислитель 2 ==> 3 =======>6 3==> 2 2Al + 3Cl₂ = 2AlCl₃ AlCl₃ + 3KOH = Al(OH)₃ + 3KCl (реакция обмена) Al(OH)₃ + NaOH = NaAlO₂ + 2H₂O
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