На эк­за­ме­не 25 би­ле­ьов, Сер­гей не вы­учил 3 из них. Най­ди­те ве­ро­ят­ность ??ого, что ему попадётся вы­учен­ный билет.

Математика

На эк­за­ме­не 25 би­ле­ьов, Сер­гей не вы­учил 3 из них. Най­ди­те ве­ро­ят­ность ??ого, что ему попадётся вы­учен­ный билет.

Автор: Гость