На экзамене 25 билеьов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность ??ого, что ему попадётся выученный билет.
Математика
На экзамене 25 билеьов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность ??ого, что ему попадётся выученный билет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-3=22 22÷25=0,88 Ответ:0,88
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