На экзамене 50 билетов , Сеня не выучил 5 из них . Найдите вероятность того , что ему попадётся выученный билет .

Математика

На экзамене 50 билетов , Сеня не выучил 5 из них . Найдите вероятность того , что ему попадётся выученный билет .

Автор: Гость