На экзамене 50 билетов , Сеня не выучил 5 из них . Найдите вероятность того , что ему попадётся выученный билет .

Математика
На экзамене 50 билетов , Сеня не выучил 5 из них . Найдите вероятность того , что ему попадётся выученный билет .
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Автор: Гость
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Гость:
Тебе надо меньшее делить на большее 45:50=0.9
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