На экзамене 50 билетов , Сеня не выучил 5 из них . Найдите вероятность того , что ему попадётся выученный билет .
Математика
На экзамене 50 билетов , Сеня не выучил 5 из них . Найдите вероятность того , что ему попадётся выученный билет .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе надо меньшее делить на большее 45:50=0.9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Отгадай шараду в любой войне его ненавидели и били, Но букву О добавь в начале, ?? я рельеф. Меня дожди, снега создали.
Математика
Русский язык
Составьте текст (минимум 5 предложений), используя словосочетания: Пахучая сырос??ь, высокий домишко, украинский соловей, дремучий лес