Отгадай шараду в любой войне его ненавидели и били, Но букву О добавь в начале, ?? я рельеф. Меня дожди, снега создали.
Другие предметы
Отгадай шараду в любой войне его ненавидели и били, Но букву О добавь в начале, ?? я рельеф. Меня дожди, снега создали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Враг - овраг.Вот и ответ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте текст (минимум 5 предложений), используя словосочетания: Пахучая сырос??ь, высокий домишко, украинский соловей, дремучий лес
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА . 1. l'm very sorry. l couldn' t help you -with maths yesterday.l can help after the lessons today.- That's okay . ...
Математика
Обществознание