Отгадай шараду в любой войне его ненавидели и били, Но букву О добавь в начале, ?? я рельеф. Меня дожди, снега создали.

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Отгадай шараду в любой войне его ненавидели и били, Но букву О добавь в начале, ?? я рельеф. Меня дожди, снега создали.

Автор: Гость