на ферме развели кур,уток и гусей,всего 545 птиц.Уток было в 5 раз меньше ,чем кур,а гусей 143.Сколько на ферме было уток? помогите решить пожалуйста!

Математика

на ферме развели кур,уток и гусей,всего 545 птиц.Уток было в 5 раз меньше ,чем кур,а гусей 143.Сколько на ферме было уток? помогите решить пожалуйста!

Автор: Гость