на ферме развели кур,уток и гусей,всего 545 птиц.Уток было в 5 раз меньше ,чем кур,а гусей 143.Сколько на ферме было уток? помогите решить пожалуйста!

Математика
на ферме развели кур,уток и гусей,всего 545 птиц.Уток было в 5 раз меньше ,чем кур,а гусей 143.Сколько на ферме было уток? помогите решить пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)545-143=402шт-уток и кур вместе. уток-1часть кур-5частей всего-6частей. 2)402:6=67шт-уток. 3)67*5=335шт-кур.
Гость:
если уток -------х  тогда кур------- 5*х гусей -----------143  кур,уток и гусей,всего------- 545  получается х+5х+143=545  6х=545-143  6х=402  х=402:6  х=67-------- уток  5*67=335--- кур  545-67-335=143 гуся.
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