На гладкой горизонтальной поверхности лежат два тела массами m1=3кг и m2=2кг, связанные ннвесомой и нерастворимой нитью. С каким ускорением будут двигаться тела, если на более тяжёлое подействовать горизонтальной силой F=10H?

Физика
На гладкой горизонтальной поверхности лежат два тела массами m1=3кг и m2=2кг, связанные ннвесомой и нерастворимой нитью. С каким ускорением будут двигаться тела, если на более тяжёлое подействовать горизонтальной силой F=10H?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=F/5    a=10/5=2 м/с²  оба тела
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