На гладкой горизонтальной поверхности лежат два тела массами m1=3кг и m2=2кг, связанные ннвесомой и нерастворимой нитью. С каким ускорением будут двигаться тела, если на более тяжёлое подействовать горизонтальной силой F=10H?

Физика

На гладкой горизонтальной поверхности лежат два тела массами m1=3кг и m2=2кг, связанные ннвесомой и нерастворимой нитью. С каким ускорением будут двигаться тела, если на более тяжёлое подействовать горизонтальной силой F=10H?

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