Дима построил четырехугольник из карандаше длиной 14 см,16 см, и. 8 см. Костя. взял ещё. один. карандаш и перестроил. четырёхугольник в. пятиугольник. какой. длины. был. этот карандаш. если периметр. пятиугольник. 55 см. помоги...

Литература

Дима построил четырехугольник из карандаше длиной 14 см,16 см, и. 8 см. Костя. взял ещё. один. карандаш и перестроил. четырёхугольник в. пятиугольник. какой. длины. был. этот карандаш. если периметр. пятиугольник. 55 см. помогите. решить. математика 3 класс

Автор: Гость