Дима построил четырехугольник из карандаше длиной 14 см,16 см, и. 8 см. Костя. взял ещё. один. карандаш и перестроил. четырёхугольник в. пятиугольник. какой. длины. был. этот карандаш. если периметр. пятиугольник. 55 см. помоги...
Литература
Дима построил четырехугольник из карандаше длиной 14 см,16 см, и. 8 см. Костя. взял ещё. один. карандаш и перестроил. четырёхугольник в. пятиугольник. какой. длины. был. этот карандаш. если периметр. пятиугольник. 55 см. помогите. решить. математика 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
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1)14+16+8=38 2)55-38=17 ответ:17
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