Какие нововведения в системе сбора налогов были сделаны княгиней Ольгой?

История
Какие нововведения в системе сбора налогов были сделаны княгиней Ольгой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Установила точный размер дани - уроки. 2. Установила места сбора дани - погосты, то есть дань теперь собирали не сами князья, а специальные назначенные ими люди.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За три звешивания Найди фальшивую монету если она легче чем настоящие. Если монет 27
Ответить
Математика
После суточного дежурства в больнице доктор решил выспатся и лег в 9 ч вечера. Он д??лжен был к 11 ч утра быть уже в больнице. Поэтому он поставил ...
Ответить
Русский язык
Составить слообразовательное гнездо от слова дом.
Ответить
Математика
120метров и 45 сантиметро минус 80 метров 50 сантиметров какой ответ кажите пж
Ответить
Биология
Тест Биология 5 класс. Конкурс Лисёнок 5.?
Ответить