Какие нововведения в системе сбора налогов были сделаны княгиней Ольгой?
История
Какие нововведения в системе сбора налогов были сделаны княгиней Ольгой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Установила точный размер дани - уроки. 2. Установила места сбора дани - погосты, то есть дань теперь собирали не сами князья, а специальные назначенные ими люди.
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