После суточного дежурства в больнице доктор решил выспатся и лег в 9 ч вечера. Он д??лжен был к 11 ч утра быть уже в больнице. Поэтому он поставил будильник на 10ч. Сколько времени пройдет до звонка будильника?(решение)

Математика

После суточного дежурства в больнице доктор решил выспатся и лег в 9 ч вечера. Он д??лжен был к 11 ч утра быть уже в больнице. Поэтому он поставил будильник на 10ч. Сколько времени пройдет до звонка будильника?(решение)

Автор: Гость