120метров и 45 сантиметро минус 80 метров 50 сантиметров какой ответ кажите пж
Математика
120метров и 45 сантиметро минус 80 метров 50 сантиметров какой ответ кажите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120,45-80,50= 39, 95 м 39 метром 95 см
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