Нравственные уроки в повести станционный смотритель помогите пляяяз

Литература
Нравственные уроки в повести станционный смотритель помогите пляяяз
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Автор: Гость
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Гость:
Скажи пожалуйста в чем вопрос? Надо краткое содержание или что хочет рассказать этим произведением автор???
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