1 тело свободно падает с высоты 0.2 км определить его время. 2 определите высоту с которой упал камень если его падение длилось 3с

Физика
1 тело свободно падает с высоты 0.2 км определить его время. 2 определите высоту с которой упал камень если его падение длилось 3с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длится 3 секунды. Скорость в конце падения 30 метров в секунду.
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