1 тело свободно падает с высоты 0.2 км определить его время. 2 определите высоту с которой упал камень если его падение длилось 3с

Физика

1 тело свободно падает с высоты 0.2 км определить его время. 2 определите высоту с которой упал камень если его падение длилось 3с

Автор: Гость