Помогите расставить личные местоимения по немецкому: er,sie,ich,wir,ihr,du. Слова: Lesen,springt,lachen,springe,spielen,sitzt,arbeitet,gehe,malst

Немецкий язык
Помогите расставить личные местоимения по немецкому: er,sie,ich,wir,ihr,du. Слова: Lesen,springt,lachen,springe,spielen,sitzt,arbeitet,gehe,malst
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wir/sie(они)/Sie (Вы) lesen er/sie(она)/ihr springt wir/sie(они)/Sie lachen ich springe wir/sie(они)/Sie spielen er/sie(она)/ihr/du sitzt er/sie(она)/ihr arbeitet ich gehe du malst
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