Найдите причастия совершенного вида прошедшего времени А)Летящий камень Б)Прочитавший книгу студент В)Читающий мальчик Г)Упавшие листья
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Найдите причастия совершенного вида прошедшего времени А)Летящий камень Б)Прочитавший книгу студент В)Читающий мальчик Г)Упавшие листья
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Г)Упавшие листья Суффикс -вш-
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