На дне водоема глубиной H находится затонувшая конструкция,имеющая массу M и объём V. Какую силу Ford нужно приложить, чтобы поднять эту конструкцию со дна водоема?

Физика

На дне водоема глубиной H находится затонувшая конструкция,имеющая массу M и объём V. Какую силу Ford нужно приложить, чтобы поднять эту конструкцию со дна водоема?

Автор: Гость