На дне водоема глубиной H находится затонувшая конструкция,имеющая массу M и объём V. Какую силу Ford нужно приложить, чтобы поднять эту конструкцию со дна водоема?
Физика
На дне водоема глубиной H находится затонувшая конструкция,имеющая массу M и объём V. Какую силу Ford нужно приложить, чтобы поднять эту конструкцию со дна водоема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х = х0 + vt, v = (12 – 4) / 4 = 2 м/с (или в чём там измеряется у тебя) x = x0 +4t t = 0, x0 = 4 x = 4 + 4t
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