Помогите придумать сценку про арбуз!!!

Музыка
Помогите придумать сценку про арбуз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбуз пришё в майнкрафт через несколько мин он стал адмтном.продлиться ли егл
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