Самсон вырин до отъезда дури

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Самсон Вырин – «маленький чин» , бедный смотритель почтовой станции. Его труд тяжелый и неблагодарный. Чтобы обеспечивать свою семью самым необходимым, он вынужден терпеливо выслушивать от любого богатого проезжающего упреки и оскорбления в свой адрес. Жена Самсона рано умерла и он остался жить вдвоем с дочкой Дуней. Уже с четырнадцати лет Дуня во всем помогала отцу – могла и обед приготовить, и в доме прибраться. Она была единственной радостью и отрадой в жизни станционного смотрителя. В первый приезд рассказчика Самсон Вырин полон сил – свежий и бодрый. Мы видим доброго и любящего человека. Во второй приезд – через три или четыре года – он поседел, постарел, стал жалким забитым пьяницей. Что же с ним произошло? Какова причина таких перемен в главном герое повести? Проезжий гусар Минский увез в Петербург его любимую дочь – красавицу Дуню. Вырин пешком ходил в Петербург искать свою дочь. Он нашел Минского, но тот пытался от него откупиться. Ассигнации брошенные Выриным, подобрал «хорошо одетый человек» и убежал. При второй встрече, Минский уже просто выгоняет Самсона за дверь со словами: «Пошел вон!» . С этого момента Самсона ничто в жизни не интересует. Он понял, что потерял свою дочь навсегда. Нарушилась гармония в его жизни и его доме. Он покинут, унижен, одинок и несчастен. Он так и не смог понять, как за добро и любовь можно отплатить злом. Бороться с Минским он не может, у него нет ни денег, ни знакомств, ни прав. Защитить его некому, да он уже и давно привык к унижениям. От Дуни нет вестей и отец, хотя и видел, что с дочерью в Петербурге все в порядке, что она жива и здорова, все равно думает о плохом – вдруг Минский ее бросит на произвол судьбы? От тоски он начинает пить и умирает. На примере Самсона Вырина мы видим образ «маленького человека» , терпящего нищету и унижения, бесправного и кротко несущего свой крест. Пушкин первым вывел этот образ на страницы своей повести «Станционный смотритель»