Решите пожалуйста. Cu -gt; CuO -gt; CuCl2 -gt; Cu(OH)2 -gt; CuO -gt; Cu Заранее спасибо)
Химия
Решите пожалуйста. Cu -gt; CuO -gt; CuCl2 -gt; Cu(OH)2 -gt; CuO -gt; Cu Заранее спасибо)
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1111111111111111111111!
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