Напишите программу в Паскаль для этих трех задач.

Информатика
Напишите программу в Паскаль для этих трех задач.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а,в,г,з 2)в(актуальной) 3)На 1 символ приходится: мощность всего сообщения/количество символов 720/180 = 4 бита. Значит мощность алфавита будет 2^4=16 символов.
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