Переведите на казахский: На это лето у меня нет больших планов. Большую часть я буду проводить с родителями. Мы поедем в парк, на дачу, за границу. Так же я буду гулять с моими друзьями. Несколько раз буду в гостях у бабушка и...
Қазақ тiлi
Переведите на казахский: На это лето у меня нет больших планов. Большую часть я буду проводить с родителями. Мы поедем в парк, на дачу, за границу. Так же я буду гулять с моими друзьями. Несколько раз буду в гостях у бабушка и дедушки с моими братиками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің осы жазға үлкен жоспарларым жоқ.Демалысымның басым бөлігін ата-анаммен өткіземін.Біз бірге саябаққа,саяжайға және шетелге барамыз.Оған қоса мен достарыммен қыдырамын.Бірнеше күн інім екеуміз атам мен әжеме қонаққа барамыз.
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