Переведите на казахский: На это лето у меня нет больших планов. Большую часть я буду проводить с родителями. Мы поедем в парк, на дачу, за границу. Так же я буду гулять с моими друзьями. Несколько раз буду в гостях у бабушка и...

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Переведите на казахский: На это лето у меня нет больших планов. Большую часть я буду проводить с родителями. Мы поедем в парк, на дачу, за границу. Так же я буду гулять с моими друзьями. Несколько раз буду в гостях у бабушка и дедушки с моими братиками.

Автор: Гость