Составить слообразовательное гнездо от слова дом.
Русский язык
Составить слообразовательное гнездо от слова дом.
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Гость:
При помощи суфиксов и приставок. домИк , домОВой , БЕЗдомНый , домУШ-НИК , домИЩе
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