За три звешивания Найди фальшивую монету если она легче чем настоящие. Если монет 27
Математика
За три звешивания Найди фальшивую монету если она легче чем настоящие. Если монет 27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим27 на 3 кучки по 9шт первое взвешивание: берём 9 (1) и 9(2). Пускай 9(1) легче, значит фальш здесь. делим 9 (1) на 3 кучки по 3 второе взвешивание: берем 3 (1) и 3 (2). Пускай 3 (2) легче, значит здесь фальш. делим 3(2) по 1 шт и последнее взвешивание показывает какая монета фальш.
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