За три звешивания Найди фальшивую монету если она легче чем настоящие. Если монет 27

Математика
За три звешивания Найди фальшивую монету если она легче чем настоящие. Если монет 27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим27 на 3 кучки по 9шт первое взвешивание: берём 9 (1) и 9(2). Пускай 9(1) легче, значит фальш здесь. делим 9 (1) на 3 кучки по 3 второе взвешивание: берем 3 (1) и 3 (2). Пускай 3 (2) легче, значит здесь фальш. делим 3(2) по 1 шт и последнее взвешивание показывает какая монета фальш.
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